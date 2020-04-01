Kırklareli'de valinin ardından il sağlık müdüründe de corona virüs çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüse yakalandığını duyurmasının ardından İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

NTV Haber 01.04.2020 - 15:07 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 15:17

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in corona virüs testi pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cerit'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kırklareli il sağlık müdür yardımcıları ve özel kalemi de gözlem altına alındı.

Vali Osman Bilgin'in testinin pozitif çıkmasından sonra valilikteki müdürlerin de test yaptırdığı ve sonucun beklendiği öğrenildi.

Vali Bilgin, valilik konağında karantinada tutuluyor.

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