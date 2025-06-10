Kırklareli'de yem deposunda yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.