Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 11 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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