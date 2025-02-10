Kırklareli'nde 11 köpek ve bir kuzu ölü bulundu

Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek , Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.

Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.



Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.