Kırklareli'nde 12 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 12 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...