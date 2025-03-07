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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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