Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

E.K, yönetimindeki otomobil, Doğu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.


Yaralılar ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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