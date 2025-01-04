Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, 5 ayrı noktada yaptığı çalışmada 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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