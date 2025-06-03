Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, 23-29 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 146 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olaylarda kullanılan 7 araca da el konuldu.