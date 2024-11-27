Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ekipler, 4 ayrı bölgede 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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