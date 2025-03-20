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Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kaçak yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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