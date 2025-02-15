Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



Ekipler, kent merkezi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 17 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.