Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmalarda 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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