Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup tespit edildi.



Jandarma, Büyükkarıştıran beldesinde Suriye uyruklu M.E. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.



Kamyonette, Filistin ve Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.



Araçta bulunan şişme bota el konuldu.



Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde de Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

