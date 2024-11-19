Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerde bulundu.

Ekipler, 6 ayrı bölgede 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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