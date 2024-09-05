Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde otomobil bagajı ile minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptıkları denetimde bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücüsünün kaçmaya çalıştığı ve kovalamaca sonucu durdurulan aracın bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da bir minibüsü durduran ekipler, araçta 20 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla O.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden O.Y. tutuklandı, diğer şüpheli serbest kaldı.

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