Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 24 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonda 22, otomobilin bagajında ise 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçeye girdi

Direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçeye girdi

Başakşehir'de feci kaza! Kamyonet 5 metreden aşağı uçtu: Sürücü araçta sıkıştı

Başakşehir'de feci kaza! Kamyonet 5 metreden aşağı uçtu: Sürücü araçta sıkıştı

Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

60 yıl önce ABD'liler kapatmıştı! Petrol kuyusunda yeniden arama çalışması başlatıldı

60 yıl önce ABD'liler kapatmıştı! Petrol kuyusunda yeniden arama çalışması başlatıldı

Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi

Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi

Bursa'da 2 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Bursa'da 2 aylık bebeğin şüpheli ölümü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...