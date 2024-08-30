Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.



Ekipler merkeze bağlı Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonda 22, otomobilin bagajında ise 2 düzensiz göçmen yakaladı.



Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 şüpheli gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

