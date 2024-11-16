Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerde bulundu.



Ekipler, 3 ayrı bölgede 25 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



İnsan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.