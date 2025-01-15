Kırklareli'nde 25 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.