Kırklareli'nde 25 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 25 göçmen yakalandı

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İl Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

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