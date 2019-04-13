Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde 25 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.