Kırklareli'nde 253 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 253 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde 253 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12-18 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarında 253 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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