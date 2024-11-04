Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 4 bölgede yaptığı çalışmada 27 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.
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