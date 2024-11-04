Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 4 bölgede yaptığı çalışmada 27 yabancı uyrukluyu yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.

