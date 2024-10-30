Kırklareli'nde 358 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 358 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma, çalışmalarında 358 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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