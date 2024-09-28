Kırklareli’nde 38 araç trafikten men edildi

Kırklareli’nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde yaptığı trafik denetimde kusuru bulunana 38 aracı trafikten men edildi.

Kırklareli’nde 38 araç trafikten men edildi

Alınan bilgiye göre, ekipleri Demirköy, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki sorumluluk bölgelerinde denetimi yaptı.

Denetimde 7 bin 424 araç ve sürücü kontrol ederken alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücünün ehliyetine geçici süre el koyuldu. Öte yandan kusurları bulunan 38 araç ise trafikten men edildi.

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