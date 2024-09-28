Kırklareli’nde 38 araç trafikten men edildi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demirköy, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki sorumluluk bölgelerinde trafik denetimi yaptı.

Denetimde 7 bin 424 araç ve sürücü kontrol ederken alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücünün ehliyetine geçici süre el koyuldu. Öte yandan kusurları bulunan 38 araç ise trafikten men edildi.