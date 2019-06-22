Jandarma ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.
Ekipler, İran, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde 41 kaçak göçmen yakalandı
Türkiye
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.