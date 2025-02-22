Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı.
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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