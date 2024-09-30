Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurmak istedi.



Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçtı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu Karakaş Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde durdurulan araçta sürücü ve 9 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

