Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yaptı.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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