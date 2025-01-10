Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Göçmen
- Kırklareli