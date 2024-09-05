Kırklareli'nde anız yangını

Kırklareli'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye araçlarının giremediği bölgeye polis ekipleri bidonlarla su taşıdı.

Kırklareli'nde anız yangını

Kırklareli Barajı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle otluk alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ekipleri ile İl Özel İdaresinin iş makineleri yönlendirildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının da kullanıldığı, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

İtfaiye araçlarının giremediği bölgeye polis ekipleri bidonlarla su taşıdı.

Yangında, 300 dekar alanın yanı sıra bazı bağ evlerinin bahçelerindeki tarım aletleri zarar gördü.

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