Kırklareli'nde asayiş denetimi
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasına Kaymakam Kemal Balaban da katıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri asayiş denetimi yaptı. Vize Kaymakamı Kemal Balaban da denetim noktasını ziyaret etti.
Balaban, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.
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