Kırklareli'nde asayiş denetimi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri asayiş denetimi yaptı. Vize Kaymakamı Kemal Balaban da denetim noktasını ziyaret etti.

Balaban, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.