Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında yangın

Evrensekiz beldesindeki madeni, motor, hidrolik atık yağlarını dönüştüren tesisin depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alındı.

