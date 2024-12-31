Kırklareli'nde bir haftada 68 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde bir haftada 68 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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