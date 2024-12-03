Kırklareli'nde bir haftada 73 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.



Jandarma, çalışmalarında 73 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Ayrıca olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.