Kırklareli'nde bir haftada 94 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.



Jandarma ekipleri, çalışmalarında 94 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ayrıca olaylarda kullanılan 2 araca da el konuldu.