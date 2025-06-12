Kırklareli'nde buğday tarlasında yangın: 500 dönüm kül oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yeni Mezarlık mevkisindeki buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği söndürme çalışmalarının ardından tarlalarda soğutma çalışması yapılıyor. Yangında, buğday ve arpa ekili yaklaşık 500 dönüm tarlanın zarar gördüğü belirtildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da bölgeye gelip söndürme çalışmalarını takip etti.



Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.