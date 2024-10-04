Kırklareli'nde cinayet: Katil zanlıları tutuklandı

Altıyol Mahallesi'ndeki düğünde Şahin Şütürü'yü silahla öldürdüğü iddia edilen maskeli şüphelinin kimliği belirlendi.



Polis ekiplerince şüpheli P.A. ve olaya karıştığı iddia edilen A.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Lüleburgaz ilçesinin Altıyol Mahallesi'nde 1 Ekim Salı düğün törenine katılan Şahin Şütürü yüzü maskeli kişi tarafından silahla vurulmuştu.



Şütürü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.