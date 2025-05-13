Kırklareli'nde dehşet: Evini ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

Kırklareli'nde korkunç bir olay yaşandı.



Demircihalil köyü yakınlarında çalılık alanda bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

BİR KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ



Ekipler, otomobile yaklaşık 15 metre mesafedeki toprak yolda iki kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yeri incelemelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİNİ VE OTOMOBİLİNİ ATEŞE VERDİ

Otomobilini yakan zanlının, dün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi’ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.