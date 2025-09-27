Kırklareli'nde feci kaza: 1 ölü

Kırklareli'nde D-100 Karayolu'nda C.T. yönetimindeki otomobil, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Barik'e (72) çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Barik'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Barik'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.