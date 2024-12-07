Kırklareli'nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nde Şükrü Mutlu yönetimindeki 39 SS 746 plakalı otomobil, Lüleburgaz ilçesi Turgutbey köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ALG 131 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, otomobildeki Hamdiye Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.