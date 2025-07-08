Kırklareli'nde iki katlı evde yangın: İtfaiye eri yaralandı

Yenice köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.



Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yangında ev kullanılmaz hale geldi.