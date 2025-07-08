Kırklareli'nde iki katlı evde yangın: İtfaiye eri yaralandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde iki katlı evde yangın: İtfaiye eri yaralandı

Yenice köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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