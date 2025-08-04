Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kırklareli'nde İsmail Y. idaresindeki otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında Cengiz Güleryüz yönetimindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobilde sıkışan sürücü Güleryüz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Yaralanan sürücüler ve 2 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Güleryüz, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.