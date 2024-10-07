Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ve kent merkezinde kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 142 adet kaçak elektronik eşya, 21 şişe kaçak alkol, 6 kilo 670 gram bandrolsüz kaçak tütün, 18 bin 640 adet makaron ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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