Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de yağış başladı.

Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından ’nin yüksek kesimlerinde etkili olan şehir merkezinde de başladı.

Öğle saatlerinde başlayan yağışta vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Antalya'da yağmur altında deniz keyfi

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