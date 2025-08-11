Kırklareli'nde korkutan anız yangını
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız yangını çıktı. Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.
Gençlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
BAĞ EVLERİ KÜL OLDU
Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda arı kovanı da zarar gördü.
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
