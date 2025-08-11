Kırklareli'nde korkutan anız yangını

Gençlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

BAĞ EVLERİ KÜL OLDU



Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda arı kovanı da zarar gördü.



Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.