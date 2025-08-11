Kırklareli'nde korkutan anız yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız yangını çıktı. Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Gençlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. , rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

BAĞ EVLERİ KÜL OLDU

Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda arı kovanı da zarar gördü.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

