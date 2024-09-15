Kırklareli’nde orman yangını

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli’nde orman yangını

Edinilen bilgilere göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 40 dönüm alan zarar gördü.

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