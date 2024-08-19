Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

'nde Salih K. idaresindeki 39 TP 616 plakalı otomobil, Koruköy köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Furkan S. (25) hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Salih K. ile otomobilde bulunan Ogün K. ve Doğan D'nin tedavileri sürüyor.

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