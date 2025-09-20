Kırklareli'nde otomobil tarlaya devrildi: Dört yaralı

Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.

N.B. (76) idaresindeki 39 AC 089 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.B. (73), M.U. (69) ve K.U. (69) sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.