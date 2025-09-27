Kırklareli'nde otomobilin çarptığı yaya öldü
Kırklareli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçes D-100 kara yolunda C.T. yönetimindeki otomobil, Kocasinan Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Barik'e (72) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Barik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Barik'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
