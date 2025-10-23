Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kırklareli'nde E.S. idaresindeki otomobil, Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz kavşağında M.F.P. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen E.S., tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.
Polis ekipleri E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Kırklareli Lüleburgaz